(Di sabato 19 novembre 2022) Gli Usa non si faranno trascinare nella "guerra per scelta" di Vladimirma c'e' ildi unaglobale se Mosca dovesse prevalere. E' il monito lanciato dal capo del ...

Agenzia ANSA

E' il monito lanciato dal capo del Pentagono Lloydintervenendo in Canada ad un forum sulla sicurezza. "I colleghi autocrati distanno guardando e potrebbero concludere che ottenere le ...Salvo poi precisare: 'Trattare dopo Kherson sarebbe un regalo a'. Di questo, Airpress ha ...a margine della riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina con il segretario Lloydsu un suo ... Austin, se Putin vince rischio proliferazione nucleare - Ultima Ora Gli Usa non si faranno trascinare nella "guerra per scelta" di Vladimir Putin ma c'e' il rischio di una proliferazione nucleare globale se Mosca dovesse prevalere. (ANSA) ..."Stiamo ancora raccogliendo informazioni - ha dichiarato il segretario alla Difesa Lloyd Austin - ma non abbiamo visto niente che contraddice la dichiarazione preliminare del presidente Duda.