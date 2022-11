ATP Finals 2022 | Tsitsipas comanda un set | poi evapora | Rublev vince in rimonta e va in semifinale

(Di sabato 19 novembre 2022) Andreyè il quarto semifinalista delle ATP. Il tennista russo si prende il secondo posto del girone rosso alle spalle di Novak Djokovic, battendo inStefanosper 3-6 6-3 6-2; partita che inizialmente sembra andare nel senso dell’ellenico, che da un certo punto della sfida in poi scompare dal campo lasciando strada al suo avversario, che affronterà Casper Ruud in. Dopo i primi tre giochi interlocutori, l’equilibrio si spezza subito dopo. Da avanti 40-0,stacca la spina: due doppi falli e il russo entra in una spirale autodistruttiva fatta di errori e nervosismo, break preso e racchetta scagliata violentemente a terra ad inizio quinto gioco. Dall’altra partegioca in maniera divina, ...

TORINO - Quante emozioni alledi Torino, che continuano a riscuotere un grande successo di pubblico , con il già qualificato Djokovic pronto a battagliare con il già eliminato Medvedev per passare il turno a punteggio ...TORINO - Andrey Rublev batte in rimonta Stefanos Tsitsipas nello spareggio del Gruppo Rosso per accedere alle semifinali delledi Torino 2022 (per la prima volta in carruiera) dove affronterà Casper Ruud . Il russo si è imposto di personalità con il punteggio di 3 - 6 , 6 - 3 , 6 - 2 in un'ora e 42 minuti. La ...È il giorno delle semifinali al Pala Alpitour di Torino: si inizia con il doppio; Djokovic e Fritz chiudono la sessione diurna, in serata spazio a Rublev e Ruud La 53ª edizione delle Nitto ATP Finals ...Il russo si è imposto in rimonta con una prestazione di alto livello: sarà lui a sfidare Casper Ruud nel penultimo atto del torneo ...