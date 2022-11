Ad Abu Dhabi le Mercedes guidano le prime libere dell’ultimo Gp

...30 Nikola Mektic, Mate Pavic - Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 21:00 Casper Ruud - Andrey Rublev CALCIO - MONDIALI QATAR 17:00 Qatar - Ecuador MOTORI - FORMULA 1 14:00 GPCALCIO - ...È stato un venerdì a due facce quello della Ferrari ad. Se da un lato le F1 - 75, in particolare quella di Leclerc, hanno mostrato una buona velocità sul giro secco e in simulazione di qualifica, sono emerse criticità per quel che riguarda il ...'Ho parlato con Elkann, sono concentrato sul lavoro da fare con la Ferrari', le parole del team principal ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - ...Il team principal Ferrari chiarisce una volta e per tutte la sua posizione dopo le notizie circolate sull'addio per il 2023 ...