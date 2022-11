Zucchero | “A Sanremo da ospite? Non mi vogliono nemmeno in gara…”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – “Al Festival dicomed’onore? Ma se non mipiù neanche in”. Risponde così, a Reggio Emilia per la presentazione del suo concerto che il 9 giugno inaugurerà la nuova struttura della Rcf Arena a Campovolo. Per, “sarà il Festival degli Influencer… e io sono contro gli influencer, dunque a me mi lasciano a casa e non ci pensano neanche a chiamarmi”. Una bella responsabilità!”.non nasconde il ‘peso’ che sente, nel presentare il concerto che il 9 giugno inaugurerà la nuova struttura della Rcf Arena a Campovolo. “Sono contento e onorato che abbiano pensato a me, ho suonato pochissimo a Reggio Emilia, proprio a Campovolo alla fine degli anni Ottanta e tre concerti al teatro Municipale, ma era un racconto ...

Il primo ingaggio fu a Rosignano Solvay, un concerto al pomeriggio e una alla sera accompagnato da un manifesto che inneggiava...direttamente dal Festival di. Ero carico, ero certo ...è originario di Roncocesi, confessa di nutrire per questi luoghi "un attaccamento viscerale, ho quasi paura di tornare perché penso che sarà cambiata da quando ero ragazzo, ci vado con i ...(Adnkronos) – “Al Festival di Sanremo come ospite d’onore Ma se non mi vogliono più neanche in gara…”. Risponde così Zucchero, a Reggio Emilia per la presentazione del suo concerto che il 9 giugno ...Zucchero è originario di Roncocesi ... “Ma se non mi vogliono neanche in gara! A Sanremo non mi vogliono più, faccio fatica con questo direttore artistico. Questa del Festival sarà un’edizione degli ...