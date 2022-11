VIDEO Bruno Fernandes | “Nessun problema con Cristiano Ronaldo”

... anche attraversodi reali incidenti, la dinamica dell'incidente stradale, partendo dal tema ...Failla ha salutato i ragazzi ricordando loro che la strada giusta per la loro sicurezza e per ...... da tempo viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove la factory di produzione(e ... Simone Petrella, Alessio Strazzullo, Andrea Di Maria,Galasso, Riccardo Betteghella, Luca ...Bruno Fernandes ha sottolinea che si "è trattato solo uno di ... A proposito della freddezza che traspare dal video, fra lui e CR7, aggiunge: "Ma l'avete vista con il suono Era uno scherzo tra noi, ...«Ho intrapreso la strada del tiktoker – ha dichiarato Bruno – per fare dei video ironici che prendano in giro tutti coloro che negli anni mi hanno bullizzato e dimostrare che anch’io ho raggiunto ...