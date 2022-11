Thor | Chris Hemsworth è stanco del suo ruolo nel MCU?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 18 novembre 2022) Si è detto a lungo chepossa esseredi interpretarenel. In realtà, l’attore ha chiarito che sarebbe disposto a interpretare il Dio del Tuono in un altro capitolo, ma che questo dovrebbe costituire la fine dell’arco di. Spera quindi che la Marvel riesca a realizzare un finale a tutto tondo per, dopo il quarto capitolo da solista: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi. L’attore 39enne è apparso nei panni del Dio del Tuono in otto film del Marvel Cinematic Universe nell’arco di oltre un decennio, a partire dadel 2011 e, più recentemente, in: Love and Thunder di quest’estate. Parlando con Vanity Fair in un’intervista pubblicata giovedì, ...