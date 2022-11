Subaru Impreza - Più affilata e tecnologica | ecco la sesta generazione | in Europa tra un anno

(Di venerdì 18 novembre 2022) Laha presentato al Salone di Los Angeles ladelladedicata al mercato americano. Se il design appare come una coerente evoluzione del modello uscente, siamo in realtà davanti ad un netto passo avanti dal punto di vista tecnologico, ma anche a un cambio di strategia: addio infatti alla carrozzeria tre volumi e al cambio manuale per mantenere l'attenzione sulle varianti più redditizie. Le vendite saravviate nella primavera del 2023.fuori, digitale dentro. In 30 anni di carriera laè diventata uno dei simboli del marchio giapponese e continua a portare avanti una filosofia ormai unica nel suo genere: quella dell'accoppiata tra il motore boxer e la trazione integrale, che ha poi trovato applicazione anche sui ...

