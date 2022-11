Spagna | UFFICIALE | Gaya non parteciperà ai Mondiali

La Gazzetta dello Sport

Mentre altri Paesi, tra cui Francia,e Portogallo, hanno cercato di offrire un "resoconto ... Rendere l'inglese la linguadel Vaticano non è quindi necessariamente l'idea migliore, ......una spietata campagna di arresti e incarcerazione di oppositori con la motivazionedi ... ha conosciuto solo due presidenti dalla sua indipendenza dalla, avvenuta nel 1968: lo stesso ... Spagna, che botta (a tavola): in Qatar un Mondiale senza prosciutto Guai anche in casa Spagna con un forfait in difesa Ci avviciniamo ad ampie falcate all’inizio ufficiale dei Mondiali in Qatar, storici anche perchè andranno a spaccare esattamente a metà la stagione ...Non bastassero l’assenza di Jannik Sinner e il dubbio su Matteo Berrettini — comunque presente nella grafica dei convocati azzurri pubblicata ieri dal profilo ufficiale della Davis ... prima di ...