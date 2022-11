Serial killer? Cosa ci dice la criminologia sugli omicidi di Prati

delle prostitute, chi sono le vittime: Yessenia, colombiana che lavorava per far studiare la figlia, e le due cinesi Abusi sessuali su sei studentesse dell'Università di Napoli, ...a Roma, tre escort uccise in poche ore nel quartiere Prati. Sempre più plausibile l'ipotesi di un omicida L'articoloa Roma, tre escort uccise a Prati: "Ha telefonato una ...È incubo serial killer a Roma, teatro oggi di un triplice omicidio avvenuto nelle primissime ore della mattina nel quartiere Prati, zona elegante della Capitale, a poca distanza dalla sede del ...Prende sempre più corpo l’ipotesi del serial killer per i tre omicidi avvenuti ieri mattina nel quartiere romano di Prati. A uccidere le due donne cinesi e la 65enne colombiana trovate senza vita nei ...