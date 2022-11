Roma | a piedi sull’A24 | la Polizia salva un giovane sulla corsia di sorpasso

(Di venerdì 18 novembre 2022)– Tragedia sfiorata a, in particolare sull’Autostrada A24. Un agente del commissariato Porta Pia, mentre tornava verso casa dopo aver svolto il proprio turno di servizio, ha visto un ragazzo in evidente stato confusionale che camminavadidel “tronchetto”. Il poliziotto, pur con le cautele del caso, è intervenuto per cercare di mettere in sicurezza ile per evitare pericoli ulteriori agli automobilisti. Purtroppo il ragazzo ha reagito negativamente all’intervento ed ha cercato di buttarsi in un dirupo; a quel punto l’agente lo ha afferrato ma solo con il provvidenziale intervento di una pattuglia della SezioneStradale disi è riusciti a bloccarlo in attesa del personale medico. Il ...

Radio Colonna

