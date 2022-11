Peter Crouch | «Mi urlavano contro oscenità e ridevano del mio aspetto»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Oltre 200 goal tra club e nazionale inglese, una carriera più che onorevole vissuta quasi interamente in Inghilterra:può essere soddisfatto per i traguardi personali raggiunti fino al 2019, anno del suo ritiro dalla scena agonistica. L’ex attaccante di Liverpool e Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista al podcast “The Diary of a CEO” raccontando che all’inizio della sua carriera ha attirato una marea di insulti «All’improvviso sono passato dalla persona per strada che mi prendeva in giro alle 30.000 persone in uno stadio che tidel mio. È stato difficile. Ero andato così male che mio padre finì per litigare con gli altri tifosi. Mia madre continuava a piangere, io venivo maltrattato. Quando non segnavo ...

