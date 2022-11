Musah il prossimo? Sensi | Vidal | Calha | gli ultimi acquisti a metà campo

L'inter pensa al colpo Yunus, centrocampista americano del Valencia. Negli ultimi anni sono stati tanti i giocatori ad avvicendarsi a metà ...Commenta per primo Aria nuova all'Inter in vista delmercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport , sono in arrivoe Vazquez dal Valencia, mentre sono in partenza Gosens e Gagliardini , nel mirino del Monza.Aria nuova all'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono in arrivo Musah e Vazquez dal Valencia, mentre sono in partenza Gosens e Gagliardini, nel mirino ...I nerazzurri potrebbero mirare ad un taglio anagrafico più basso nelle loro prossime operazioni ... Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport. Piace Musah, duttile centrocampista statunitense. “L’Inter ha ...