Incidente sul lavoro | muore un 55enne di Avellino

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefredane (AV) –sulundi. L’si è verificato ieri sera, all’interno di un opificio per la realizzazione di manufatti in cemento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di. Secondo una prima ricostruzione il, per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitato in una vasca profonda circa 10 metri, adibita alla lavorazione di cemento. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma, recuperata dai Vigili del Fuoco, è stata traslata all’obitorio dell’ospedale “Moscati”. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

