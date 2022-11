Gemma Galgani | nello studio cala il gelo | “Non uscirei con lei…” | Mazzata tremenda

(Di venerdì 18 novembre 2022), brutto colpo da affrontare per la donna eil: ecco cos è successo, i dettagli della vicenda Una delle protagoniste indiscusse del trono over del noto dating show alla ricerca dell’amore Uomini e Donne, è proprio lei, la splendida. Conosciuta essere la dea dell’amore cui ancora Cupido non è riuscito a trovare l’uomo perfetto. Ella, sempre alla ricerca dell’amore vero, ha dovuto affrontare un brutto colpo negli studi del programma. Andiamo a scoprire meglio cosa è accaduto. Curiosità su(foto web ildemocratico.com)Una donna che di spettacolo ha sempre saputo come attrarre l’attenzione vista la sua eleganza e raffinatezza. Purtroppo, però, sull’amore la ...

Grande palo pera Uomini e Donne , che viene anche stroncata da Maria De Filippi. Il tutto accade quando si siede al centro studio per parlare della sua conoscenza con Giovanni, un nuovo cavaliere di ...Mentresi è data al twerk , sentendosi offendere sul personale, Carola ha reagito scoppiando in lacrime davanti a tutti ma questa volta Tina Cipollari non è stata in silenzio, e ha ...Una rivelazione del tutto inaspettata e spiazzante, dato che in questi mesi Ida è stata pesantemente criticata dai fan del programma, i quali la accusavano di voler prendere il posto in studio di ...Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Gemma Galgani si è lasciata andare ad una rivelazione che ha spiazzato tutti. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Gemma Galgani è stato al centro dei ...