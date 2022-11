Federico Fashion Style avrebbe “una vita parallela” | emergono retroscena sulla separazione da Letizia Porcu

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 18 novembre 2022)Lauri esarebbero sull’orlo di una vera e propria guerra nonostante abbiano cercato di separarsi pacificamente per amore di Sophie. Stando alle dichiarazioni di Alessandro Rosica, al gossip sui social e alle Instagram Stories di, lo stilista non disdegna di lanciare frecciatine alla sua ex. A parlare è Alessandro Rosica da Instagram Investigatore Social: “I due, anche a seguito delle tante bugie e delladiro litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente”., ladalla compagna...