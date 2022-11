Crocifissi in classe e notizie inventate

Leggi su butac

(Di venerdì 18 novembre 2022) Esiste una galassia di siti nati sulle ceneri di quelli che sono stati i primi, anni fa, a pubblicarecompletamente– generalmente mischiate a poche reali per confondere il lettore. Si somigliano un po’ tutti, anche perché quasi tutti usano un tema di default per il sito. Per cui ci ritroviamo un “24 Ore”: Che è praticamente identico a “dal mondo”: Siti che a loro volta vengono ripresi da altri, senza che nessuno si preoccupi di verificare se ciò che viene raccontato è reale o meno. Nel caso che ho screenshottato, ad esempio, abbiamo un articolo dal titolo: Crocifisso in, padre islamico: “mia figlia non andrà in aula, i cristiani devono… E pochissime righe di testo che riportano: Un giovane musulmano ha postato via social una scritta in arabo che recitava ...