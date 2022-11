(Di venerdì 18 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 353 ogni 100.000 abitanti (11-17 novembre) rispetto a 307 ogni 100.000 abitanti (4 ottobre-10novembre). Nel periodo 26 ottobre-8 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,88 (range 0,74-1,19), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente ma al di sotto della soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero aumenta e si trova appena sotto la soglia epidemica: Rt=0,96 (0,93-1,00) all'8 novembre rispetto a Rt=0,84 (0,81-0,87) al 1 novembre. E' quanto emerge dai dati della Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 17 novembre) rispetto al 2% (rilevazione al 10 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale ...

Covid, indici in salita e una regione a rischio alto L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero aumenta e si trova appena sotto la soglia epidemica: Rt=0,96 (0,93-1,00) all'8 novembre rispetto a Rt=0,84 (0,81-0,87) al 1 ...Risalgono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid-19 e dell'indice di trasmissibilità Rt in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale sale infatti a 353 casi ogni 100.000 ...