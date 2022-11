Calciomercato Juve | occhi puntati sull’esterno di Mourinho

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’addio di Rick Karsdorp alla Roma sembra ormai alle porte: a confermare questa situazione c’è un post Instagram del giocatore stesso, che con un cuore giallo e uno rosso spezzato annuncia il suo addio. La rottura tra Karsdorp e la squadra giallorossa è frutto di un insieme di circostanze che si sono susseguite da inizio campionato: l’assenza contro il Ludogorets, il piccolo scontro dopo la partita con lantus e le discussioni createsi dopo le partite contro Lazio e Sassuolo. Karsdorp Romantus, ma non solo, sul difensore olandese Il mercato di gennaio è un’occasione per Karsdorp: il difensore olandese, infatti, potrà trovare una sistemazione, anche temporanea, per non rischiare di rimanere fermo, visto l’ormai rottura con la Roma. Sul giocatore c’è lantus, che sta ...

Sky Sport

Juventus, il Milan avrebbe già pronta un'alternativa in caso di addio alla forte ala portoghese. La sua priorità, al momento, è ritagliarsi un ruolo da protagonista in Qatar. E per ...Juventus, concorrenza per il colpo a zero Gundogan ©LaPresseGündogan, nell'ultimo periodo, è stato accostato con insistenza alla Juventus. Per i bianconeri, però, non sarà per nulla ... Calciomercato Juve, cosa cambierà a gennaio Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l'ex bianconero Romulo ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A: "Il Napoli sta facendo un ottimo ...Nell’impegno valevole per la 14esima giornata d’andata del campionato di serie C, sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17.30 ... e 6 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, ...