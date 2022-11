Aspettativa di vita | allarme al Sud | il divario con il Nord è evidente

(Di venerdì 18 novembre 2022) Èper quanto riguarda l’didei bambini nati al Sud. La nuova ricerca evidenzia che ilcon il: ecco qual è la differenza e che cosa è stato detto. In passato, gli esseri umani avevano, in media, vite molto più brevi. Basti pensare che, fino a qualche anno fa, l’età media di sopravvivenza era inferiore a 30 anni. Oggi questa cifra è più del doppio. Nonostante ciò, gli studi e le ricerche sull’argomento continuano. Proprio di recente, un rapporto di Save the Children ha messo in luce unimportante tra le regioni italiane dele quelle del Sud. fonte foto: CanvaL’diè il numero di anni che, in media, una persona dovrebbe ...

Nella Repubblica popolare cinese il dato sull'diè molto più alto (77,5 anni), tuttavia l'India ha un forte vantaggio, in prospettiva, sul grande vicino e rivale in termini di mix ...La ricerca e il trattamento da parte di un'équipe multidisciplinare hanno permesso di migliorare le condizioni generali e l'didei ragazzi. Parent Project aps è un'associazione di ...1899 è una nuova serie tv che sta sconvolgendo il pubblico di Netflix, soprattutto per come finisce. Ma come si spiega il colpo di scenaCosì come diritti ed aspettative di vita dopo l’asportazione di un tumore al seno sono giustamente riconosciuti e tutelati, sosteniamo oggi la necessità di percorsi di cura che restituiscano benessere ...