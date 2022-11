Anche in Svizzera Microchip sottopelle per pagare | prosegue Transumanesimo

(Di venerdì 18 novembre 2022) La moda di farsi impiantarepervelocemente alla cassa in maniera contactless sta lentamente prendendo piede. Un’abitudine che è già una realtà consolidata in Svezia da un po’ di anni (ne abbiamo parlato qui) e che potrebbe essere, o forse sarà certamente, il futuro che ci attende. Gli ultimi esempi ci arrivano L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

RSI.ch Informazione

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere...00 Peru - Paraguay 1 - 0 11:00 Ghana -2 - 0 14:40 Giappone - Canada 1 - 2 15:00 Iraq - Costa ...Le scatole, da assaggiarecon l'asporto o gli ordini online, contengono ricordi, sapori ed emozioni, spesso inusuali, da provare. Chopard Caffè La Maisondi gioielleria e orologeria ... Sanzioni statunitensi anche contro l'industria svizzera Del resto anche il centravanti Choupo-Moting ... Il girone del Camerun, quello con Brasile, Serbia e Svizzera, è il più duro in assoluto. "Faremo del nostro meglio e cercheremo di dare felicità al ...In occasione della quinta edizione di 'Technovation', un evento promosso dall'azienda nel suo centro di ricerca e sviluppo 'The Cube', a Neuchatel in Svizzera ... Ma "serve anche qui la convergenza di ...