Alessandro Cattelan | “Invito il pubblico al mio funerale… a teatro!”

(Di venerdì 18 novembre 2022) «Tra sorrisi e canzoni alla sfida del teatro» Il Mattino, di Luciano Giannini, pag. 35 Andrà in scena da morto. E sì, il 26 novembre ad Alessandria, vicina alla natia Tortona, si presenterà da morto alcon il suo primo one-man-show – titolo «Salutava sempre» – per arrivare, il 7 dicembre, all’Augusteo di Napoli. Sposato, due figlie, 42 anni, dinamico, intelligente, eclettico, parlantina rapida e concreta,è un nitido esempio di uomo di spettacolo dei nostri tempi, che a sette anni già annusava gli odori del palcoscenico come giurato allo Zecchino d’oro. Oggi è un conduttore radio-tv di successo, lanciato da Sky e con qualche problema di acclimatamento in Rai, ma anche scrittore, attore e calciatore: Ruolo? «Difensore centrale». Per chi tifa? «L’Inter, ma il Napoli è la mia seconda squadra, sono contento ...

... autori e produzione sono andati all in : dalle prime classifiche svelate nella storia del programma al "fantasma" disul palco, per finire con il secondo ballottaggio tra due ...Una serata che comunque ha riservato anche tantissime sorprese tra le quali la presenza di, conduttore storico del programma e l'ospite della settimana, la meravigliosa Giorgia ...Se la puntata degli inediti a XFactor è storicamente quella della svolta, quella che mette una volta per tutte in chiaro rapporti di forza e possibilità di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...