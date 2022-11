Unicef | nel mondo si suicida un adolescente ogni 11 minuti

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel, la maggior parte delle 800.000 persone che muoiono per suicidioanno sono giovani: il suicidio è la quinta causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni, la seconda causa in Europa. Nelquasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidioanno – più di uno11. Lo rende notoItalia, che dedica la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza (il 20 novembre), al tema della salute mentale e del benessere psicosociale e ricorda che nelsu 7 fra i 10 e i 19 anni soffre di problemi legati alla salute mentale L'articolo proviene da Ildenaro.it.

