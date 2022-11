Scalvini | che gioia | debutto da titolare in Nazionale contro l’Albania

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bergamo. 90 minuti in campo, per la prima volta in carriera con addosso la maglia azzurra. Giorgiovive il suo sogno e dopo aver conquistato la titolarità nell’Atalanta è riuscito a ritagliarsi spazio dal primo minuto anche con la. Nell’amichevole giocata a Tirana mercoledì sera, il classe 2003 è partito danella difesa a 3 (dove ha fatto reparto con un altro ex nerazzurro come Bastoni) ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Con la solita compostezza, senza sentire il peso della maglia, il 18enne ha occupato con disciplina e senza grande affanno il centro-destra della retroguardia, sfiorando anche uno sfortunato autogol su una chiusura difensiva. Il Ct Roberto Mancini gli ha dato fiducia per la seconda volta in pochi mesi: lo aveva fatto esordirela Germania a giugno, ...