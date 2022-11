(Di giovedì 17 novembre 2022) . L’annuncio del rinnovo che legherà Bryanal club dei Friedkin fino al 2027 è in arrivo, una decisione presa dalla società per ribadire totale fiducia a uno degli uomini che Mourinho ritiene indispensabili. Arrivato nell’estate 2018 dall’Atalanta, il classe ‘95 ha una media di 43 gare giocate a stagione. A breve da Trigoria sarà ufficializzato il nuovo accordo con il numero 4.sarebbe andato in scadenza il 30 giugno 2024 e ha firmato un triennale da 2.8 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. L'articolo proviene da Italia Sera.

Rinnovo, giorni decisivi in casaper il prolungamento del centrocampista giallorosso: le ultime Come riferito dal Corriere dello Sport, Bryansarebbe pronto a prolungare a breve il ...il rinnovo a vita Per il rinnovo dinon manca più nulla, tutti i dettagli sono stati limati. L'attuale contratto in scadenza nel 2024 sarà rinnovato fino al 2027 con un ...Roma, Cristante a vita. L’annuncio del rinnovo che legherà Bryan Cristante al club dei Friedkin fino al 2027 è in arrivo, una decisione presa dalla società per ribadire totale fiducia a uno degli uomi ...L'importanza di Mkhitaryan nella Roma è venuta fuori in questa stagione, ancora di più dopo le dichiarazioni di Mourinho ...