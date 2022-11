Moratti o Majorino | M5S o Azione In Lombardia il Pd sta giocando solo a perdere

...non, chi altro in corsa per il Pirellone E qui entriamo nel dramma collettivo, nella seduta fiume di psicanalisi. La sfida sarebbe tutta interna al pd cittadino, tra l'eurodeputato, ...Letiziaè in campo e oltre alla campagna elettorale fa pure la campagna acquisti. Noi o ... Lo scrive su Facebook Pierfrancescofacendo il punto sulla campagna elettorale in vista delle ...quanto sta succedendo in questi giorni per la scelta del candidato da opporre ad Attilio Fontana ha una sola spiegazione: che la sinistra stia facendo di tutto pur di non vincere ...Milano, 17 nov.(Adnkronos) - "Nei prossimi giorni, come annunciato, il presidente Fontana presenterà il suo programma e avvierà la sua campagna elettorale. Letizia Moratti è in campo e oltre ...