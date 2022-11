Montesano torna a parlare e prova a difendersi | ' Io nostalgico? Non lo accetto Così mi distruggete'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Enrico, dopo la bufera in cui è finito per aver indossato durante le prove di 'Ballando con le Stelle' una maglietta della X - Mas. L'attore, intervistato in esclusiva da ...

Enricoa parlare, dopo la bufera in cui è finito per aver indossato durante le prove di 'Ballando con le Stelle' una maglietta della X - Mas. L'attore, intervistato in esclusiva da Ilaria ...Enrico, sul licenziamento interviene Striscia la notizia. Il servizio di Pinuccio 'Qualcosa non'. Enricoc ome tutti sappiamo è stato licenziato in tronco dalla Ra i e squalificato dal programma Ballando con le stelle . Il tutto è accaduto nella mattinata di domenica, dopo la ...Mi devono riabilitare. Sono loro che offendono me". Enrico Montesano rompe il silenzio e, in un'intervista esclusiva con l'Adnkronos, urla tutto il suo sdegno per i fatti che l'hanno travolto ...Il comico, oltre a indossare la famosa maglietta, avrebbe fatto il braccio teso. La sua ballerina lo difende (come l'avvocato) ma ci sarebbero le immagini.