Milan | nuova amichevole in programma con il PSV | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022), organizzata unacontro gli olandesi del PSV: tutti isul nuovo appuntamento Continua ad arricchirsi il calendario delin vista della lunga sosta causata dal Mondiale in Qatar. Il prossimo 30 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle 18.15, in quel del Philips Stadion in Olanda verrà disputata l’contro il PSV. L'articolo proviene da Calcio News 24.