Manovra | Cdm lunedì alle 17 30 Iter inizia alla Camera

Si terrà probabilmente lunedì 21 novembre, alle 17.30, il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del disegno di legge di bilancio. L'iter parlamentare dellainizierà poi dalla Camera mentre il Senato sarà contestualmente impegnato con l'esame del decreto legge 'aiuti quater' che deve ancora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 17 novembre ...Il confronto all'interno della maggioranza prima delche varerà la, e successivamente in Parlamento, sarà lo spazio entro il quale il Carroccio tenterà di far scendere da 62 a 61 anni il ... Manovra, Giorgetti: 'Dobbiamo fare presto, lunedì in Cdm' - Politica Di Antonella Coppari A rovinare un po’ l’umore raggiante di Giorgia Meloni di ritorno dal G20 che si è concluso ieri sono le classiche polemiche d’accatto. In particolare, quelle sulla scelta di porta ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo Meloni, news. Si tratta sul superbonus, manovra lunedì in Cdm. DIRETTA ...