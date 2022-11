Maldini e Massara battono tutti | premio speciale ad Abu Dhabi

Commenta per primo Paoloe Frederichanno vinto, al Globe Soccer Awards , il premio come 'Best Sporting Director' del 2022 . La coppia del Milan ha trionfato davanti al ds del Napoli Cristiano Giuntoli e alla ...LaPressepremiati Per la categoria dirigenti, prestigioso riconoscimento per Paoloe Frederic: il d.t. e il d.s. del Milan hanno vinto il premio "best sporting ...Ai Globe Soccer Awards c'è spazio anche per l'Italia e Adriano Galliani ha vinto il premio alla carriera. Mentre i dirigenti del Milan Maldini e Massara si sono aggiudicati ...Ci sono ad esempio Victor Osimhen, eletto come miglior giovane calciatore al mondo, ma anche i ds del Milan Paolo Maldini-Frederic Massara (migliori dirigenti dell'anno) e l'ad del Monza Adriano ...