(Di giovedì 17 novembre 2022)– L’amministrazioneinforma che la, grazie al sostegno del Gruppo volontari Nati per Leggere di Cerveteri,e Manziana, prosegue lecon l’appuntamento Il mondo delle parole, lettura a bassa voce per famiglie e bambini, previsto alle ore 16.45 di lunedì 21 novembre, in compagnia di Loredana Simonetti. Lesono dedicate a bambini da 0 a 6 anni, la partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione chiamando al numero 0699231672 o scrivendo a:@comunedi.it. Con l’occasione l’Amministrazione ricorda che dal 19 al 27 novembre si festeggia la Settimana Nazionale Nati Per Leggere, ricorrenza istituita nel 2014 per ...

Il Faro online

Ladispoli, nella Biblioteca comunale proseguono le "Piccole letture d'Autunno"