Gruppo Sapio compie 100 anni e celebra compleanno con un francobollo

Con la cerimonia dell'annullo filatelico a palazzo Ferrajuoli a Roma ilha oggi celebrato il traguardo dei 100 anni. Una delle aziende leader in Italia nella produzione di gas tecnici per industria e sanità e dell'assistenza domiciliare integrata entra nel ..."La più grande sfida oggi è crescere in modo responsabile". E' quanto ha affermato all'Adnkronos il ceo delMario Paterlini in occasione della cerimonia di presentazione del francobollo emesso per il centenario dell'azienda. "Abbiamo lanciato nel 2018 un piano che ambiva a raddoppiare la ...Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "La più grande sfida oggi è crescere in modo responsabile". E' quanto ha affermato all'Adnkronos il ceo del Gruppo Sapio Mario Paterlini in occasione della cerimonia ...(Adnkronos) – Con la cerimonia dell’annullo filatelico a palazzo Ferrajuoli a Roma il Gruppo Sapio ha oggi celebrato il traguardo dei 100 anni. Una delle aziende leader in Italia nella produzione di ...