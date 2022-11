Globe Soccer Awards | premio alla carriera per Ibrahimovic

Premiato a Dubai aiAwards 2022, Paolo Maldini si è detto "onorato" sul palco mentre riceveva il riconoscimento - "best sporting director" - insieme all'inseparabile Frederic Massara. Poi il d.t. rossonero, ...Commenta per primo Paolo Maldini e Frederic Massara hanno vinto il premio Best Sporting Director indetto dalAwards davanti a Cristiano Giuntoli del Napoli e la coppia Julian Ward e Michael Edwards del Liverpool. Questo il commento di Maldini: 'E' un grande onore. Abbiamo una visione comune per ...Paolo Maldini, premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai come miglior direttore sportivo dell’anno insieme al suo collega Frederic Massara, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le dichiarazioni del ...GLOBE SOCCER AWARDS 2022 A Dubai, consueto appuntamento con i Globe Soccer Awards e premiazioni non sorprendenti che riportiamo di seguito. Miglior giocatore dell’anno: Benzema C’è traccia di Italia s ...