Ex sindaco di Marcianise accusato di falso | nel 2023 nuova udienza preliminare

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper l’exdi(Caserta) Antonello Velardi, che dovrà comparire il 26 gennaiodavanti al Gup di Santa Maria Capua Vetere Giovanni Mercone per difendersi dalle accuse diideologico e materiale finalizzati alla truffa aggravata perché commessa ai danni di un ente pubblico (il Comune). Velardi era già comparso davanti al giudice per l’nei mesi scorsi, ma il sei ottobre la sua posizione era stata stralciata rispetto a quella del coimputato Onofrio Tartaglione (ex segretario comunale di), che era stato invece rinviato a giudizio per gli stessi reati di Velardi. Il gup aveva preso atto che al difensore di Velardi ...

CasertaNews

"Chiediamo che ildi Napoli ed il Presidente De Luca si facciano sentire in maniera ...dell'azienda di informatica Softlab e Orefice i cui lavoratori delle sedi di Caserta echiedono ...Anche l'exdi, Anton­ello Velardi, ha , con soddisfazione, co­mmentato: ' La meglio gioventu'!', rifer­endosi alla trasferta dei Querciani in quel di Bruxelles. Ad accompagnare ... Elezioni. Tre nomi sul tavolo per scegliere il candidato sindaco del centrodestra L’amministrazione comunale retta dal sindaco Andrea De Filippo ha deciso di modificare, in via sperimentale, i sensi di marcia in alcune strade. In particolare per via Nino Bixio da via Altomari (da ...15:15:08 MARCIANISE. Si è tenuta ieri sera una prima riunione organizzativa di Fratelli D’italia Marcianise per gettare le basi per la costruzione del partito di Giorgia Meloni ed iniziare a lavorare ...