Educare i bambini ad avere un buon rapporto con il proprio corpo è fondamentale per prevenire il rischio di disturbi che oggi sembrano avere un esordio precoce rispetto al passato Come fare? Lo abbiamo chiesto a una psicologa

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dismorfismoreo nei, un disturbo di cui si parla sempre più spesso. Ad affrontare il tema di recente è stato anche un nuovo cortometraggio della Disney. Intitolato Reflect, il corto animato ha per protagonista Bianca, una giovane ballerina plus size in lotta con l’immagine di sé che lo specchio le restituisce, un’immagine che la terrorizza e che riesce alla fine ad accettare solo lasciandosi andare alla forza della sua passione per la danza. Al centro del cortometraggio, dunque, il tema del difficilecon il, un problema chesembra essere comune a molti giovanissimi, già nella fase della preadolescenza e che in qualche caso può assumere i tratti di un vero edisturbo psicologico, il cosiddetto dismorfismo ...