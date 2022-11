“Edoardo Tavassi convive con una donna” | spunta una presunta soffiata che lascia il tempo che trova

(Di giovedì 17 novembre 2022)con una ragazza? A quanto pare il concorrente più amato del Grande Fratello Vip divide casa con la sua migliore amica anche se il gossip ha vociferato proprio in queste ore.con una: “La sua migliore amica, ma…”sta piacendo un sacco ma noi abbiamo uno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

convive con una ragazza A quanto pare il concorrente più amato del Grande Fratello Vip divide casa con la sua migliore amica anche se il gossip ha vociferato proprio in queste ore. ...... chi le piace e chi no al Grande Fratello Vip 7 Arriva il momento per Guendalina di svelare chi sono i suoi preferiti di questa settima edizione del GF Vip , escludendo ovviamente. ...Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo hanno avuto un’infanzia difficile Dietro l’allegria e l’esplosività di carattere dei ...Edoardo Tavassi convive con una ragazza A quanto pare il concorrente più amato del Grande Fratello Vip divide casa con la sua migliore amica anche se il gossip ha vociferato proprio in queste ore.