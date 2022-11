Agenzia ANSA

Il direttore diItalia Alessandro Monteduro sottolinea che "nel 75% dei 24 Paesi esaminati l'oppressione o la persecuzione deiè aumentata. L'Africa registra un forte aumento della ...... è il titolo della ottava edizione del Rapporto della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre () , diffusa oggi, e che offre un quadro della sofferenza deioppressi per motivi ... Cristiani: Acs, aumenta persecuzione, omicidi Africa al top - Ultima Ora Aumenta la persecuzione dei cristiani nel mondo. E' quanto emerge dal rapporto della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre "Perseguitati più che mai". (ANSA) ...La 16enne Maryamu Joseph è stata tenuta prigioniera per 9 anni in una foresta della Nigeria dai terroristi di Boko Haram ...