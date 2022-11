Carciofi | alleati di fegato e arterie? Sì | ma a una condizione | ecco come li devi mangiare

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ha poche calorie e abbonda in fibre, vitamine, calcio, potassio, sodio, fosforo, ferro, magnesio, zinco e rame. È il carciofo, ortaggio che si fa bello dall'inverno fino alla primavera e che, grazie alla cinarina, restituisce l'inconfondibile sapore amarognolo. Fa bene? Tantissimo. Aiuta a disintossicarsi, agisce sul colesterolo e dà una mano al. Ma attenzione: per beneficiare delle sue proprietà, va mangiato crudo e con costanza. Se così, anche un po' di cellulite potrebbe avere i giorni contati. E se la parte più gustosa resta il cuore, divino condito con succo di limone, sale e olio, con quel che resta si possono fare infusi dall'effetto diuretico.

