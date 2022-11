Zelensky al G20 | Missili in Polonia sono un messaggio al summit

L'attacco missilistico in Polonia e' un "messaggio della Russia rivolto al vertice del, la sua vera perfomance", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin videoconferenza davanti ai leader riuniti a Bali. "La Russia e' uno stato terrorista e ci stiamo difendendo da ...Si va dache subito addossa la responsabilità ai russi e invoca "un intervento immediato" della Nato. Ma circola anche l'ipotesi che siano caduti i residui di un missile della contraerea ...La maggior parte dei Paesi del G20 "ha condannato con forza la guerra in Ucraina" e tutti i partecipanti al summit hanno convenuto che il conflitto "mina l'economia globale", secondo il comunicato… Le ...BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) - "La nostra visione del cammino verso la pace". L'ha presentata il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un lungo intervento ...