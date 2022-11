Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio niente a tordoni G20 sull’ucraina ma nel comunicato finale si legge che la gran parte dei membri condanna fermamente la guerra in Ucraina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa poteva essere un fallimento è stato un successo Mi pare che il 20 di Bari Segna un riavvicinamento tra l’occidente resto del mondo a seguire il faccia a faccia col presidente cinese xingping iniziative comuni per porre fine alla guerra per Pechino basi solide per Cooperazione prima premier stava partecipando al vertice G7 nato sui missili in Polonia ieri un’ora con l’occhio con biden e per ribadire la solidità dell’Alleanza Atlantica poi un incontro con erdogan sul terrorismo e gli immigrati ma sentiamo il premier Giorgia Meloni è stata protagonista di questo G20 c’era torno a ...