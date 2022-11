Trivellazioni selvagge Un altro regalo ai colossi dell’energia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il coordinamento nazionale No Triv non ha dubbi: le nuovedecise dal governo sono il miglioralle realtà che hanno alimentato il caro energia. Con una norma inserita nel dl Aiuti-Quater approvato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, il Governo Meloni rompe il muro delle 12 miglia consentendo nuovein Adriatico anche nell’offshore compreso tra le 9 e le 12 miglia marine dalle linee di costa. Un Report sbugiarda il Governo. Dallein Adriatico decise dal governo zero vantaggi per famiglie e imprese Viene così meno il divieto di nuove attività di ricerca e coltivazione di gas che, fatte salve alcune eccezioni, era stato introdotto nella Legge di Stabilità 2016 modificando il precedente articolo 6, comma 17, del Decreto legislativo 152/2006, sulla spinta della campagna ...