Travolge e uccide un’anziana | stava andando al cimitero a trovare la figlia 

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Manziana, un comune della provincia di Roma, lo scorso 10 marzo. Qui una donna anziana di 88 anni è stata falciata da un’auto mentre attraversava a piedi la strada. La donna sirecando alper far visita alla figlia scomparsa prematuramente. Una tragedia nella tragedia. Coppia falciata da un’auto in corsa: grave una donna, il pirata fugge via La vicenda e il rinvio a giudizio dell’automobilista Nel corso del tempo le indagini delle forze dell’ordine sulla vicenda sono andate avanti e anche se nulla e nessuno potranno restituire ai propri cari la signora, la giustizia inizia a fare il proprio corso. Infatti, il Pubblico Ministero della Procura di Civitavecchia, la dott.ssa Martina Frattin, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale per l’automobilista che lo ...