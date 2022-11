Tonetto | “Spalletti non è un gestore Ha personalità e si impone sul gruppo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 16 novembre 2022)ritiene chenon è un, hae sinelA Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Max, ex calciatore della Roma di: “lo conosco molto bene, l’ho avuto ad Empoli e poi a Roma. Di qualità ne ha tante e negli anni è anche migliorato perché ho notato una gestione deldiversa. Il turnover per esempio adesso è routine, soprattutto alleando una squadra come il Napoli che affronterà 50 partite in stagione. Prima non lo faceva, si affidava a 14/15 uomini e li spremeva un bel po’. In azzurro invece, cambia tanto e il risultato è sempre lo stesso: vince, vince, vince“. Sulla pausa per Qatar 2022: ...