Tommaso Zorzi si fa circoncidere (VIDEO)

Solo poche settimane faStanzani hanno lasciato trapelare di non essere più una coppia. Ora, sembra che nella vita del primo sia apparso un misterioso nuovo flirt. Di chi si tratta, c'è ...continua a essere al centro del gossip, dopo la fine della storia d'amore conStanzani. In particolare a detta di diversi indizi, delle segnalazioni arrivate all'influencer ...Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani dopo una storia d'amore molto intensa si sono lasciati. Eppure, si parla ancora di loro. Più in particolare dell'ex vincitore del Gf Vip che, recentemente, è stato ...Tommaso Zorzi ha annunciato ai suoi fan di essersi fatto circoncidere. Ecco il video in questione. Tutti i dettagli.