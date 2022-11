Qatar 2022 | Messi | «Favorite? In un Mondiale tutto può accadere»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lionel, capitano e punto di riferimento dell’Argentina, ha parlato a pochi giorni dall’inizio delLionel, capitano dell‘Argentina, ha parlato ai canali della CONMEBOL a pochi giorni da. RITORNO IN ARGENTINA – «Non lo so, nella vita succedono tante cose. Era un sogno che ho sempre avuto da bambino ma oggi dipende da tanti fattori. Adesso ho una famiglia, tre figli e ho appena fatto un cambiamento importante nella mia vita, costato tanto a me e a tutta la mia famiglia. Oggi sto bene».– «Lesono sempre le stesse. Ci possono essere sorprese ma la Nazionali che possono vincere sono le solite. Credo che in pole ci siano Brasile, Francia e Inghilterra, ma in unpuò ...

Un ulteriore indizio di un doloroso divorzio, destinato a concretizzarsi appena dopo, in occasione della finestra invernale del ...Turchia, Kabak e l'ex Roma Under piegano la Scozia La Turchia, che invece non parteciperà ai Mondiali di, piega 2 - 1 la Scozia. Ad aprire le marcature al 40' è l'attaccate dell'Hoffenheim ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Fideo segna una doppietta nel 5-0 contro l'Arabia Saudita dimostrando di aver superato i problemi fisici. L'attaccante si è allenato con i ...