Pif torna con Il Testimone | anticipazioni della puntata del 16 novembre in chiaro su TV8

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ildi PIF, le nuove puntate per la prima volta insu TV8 da stasera 16, ogni mercoledì, in seconda serata. Ildi Pif,stasera, 16, per la prima volta insu TV8 ogni mercoledì, in seconda serata dopo X Factor. Il programma di reportage è ideato, diretto e condotto da Pierfrancesco Diliberto. Le nuove puntate de Il, il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif, sbarcano per la prima volta insu TV8, da stasera, 16, ogni mercoledì, in seconda serata dopo X Factor. Pif riprende in mano la telecamera e viaggia dentro nuovi mondi, da esplorare e raccontare. Nel primo episodio Pif incontra Mika, cantautore e showman libanese ...

Metro

Con ironia e sensibilità,a confrontarsi con una commedia d'amore (come non ricordare lo spassoso e non banale che Dio perdona a tutti , edito sempre da Feltrinelli nel 2018), che si ...Si passa poi all'attualità con Alberto Mantovani , Presidente di Fondazione Humanitas; Roberto Burioni ; Roberto Saviano , in uscita con il nuovo romanzo "Cuore puro";, pseudonimo di ... Pif torna ad essere Il Testimone in onda su TV8 - MetroNews Il Testimone di PIF, le nuove puntate per la prima volta in chiaro su TV8 da stasera 16 novembre, ogni mercoledì, in seconda serata.Pif torna ad essere Il Testimone andando in onda per la prima volta in chiaro su TV8, da domani, 16 novembre, ogni mercoledì, in seconda serata ...