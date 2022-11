Per chi lavori? Pagami e ti rispondo | Qatar 2022 | la vergogna del ct dell' Iran

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Si sente sereno a rappresentare in questo Mondiale un paese come l'che reprime i dirittie donne?”. Ha chiesto così un giornalista al portoghese Carlos Queiroz, nella conferenza stampa prima'esordio ai Mondiali. E la situazione è degenerata. L'allenatore ci ha pensa un attimo e ha attaccato: "Per chi? Quanto mi potete pagare per rispondere a questa domanda? Alla fine dei Mondiali potrò in caso darle una risposta adeguata… ma prima parla col tuo capo e fammi sapere se mi potete fare una buona offerta”. Quieroz-giornalista, le scintille sono continuate L'è inserita nel Gruppo B dei Mondiali incon Inghilterra, Stati Uniti e Galles. Il ct lusitano, dopo tale domanda, ha fatto poi per alzarsi e andare via. Il reporter gli ha mormorato qualcosa e ...