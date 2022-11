Missile in Polonia | Varsavia ammette | «Probabilmente è partito da Kiev» Ma Zelensky lo esclude

(Di mercoledì 16 novembre 2022)si è trattato di “uno sfortunato incidente”. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda a proposito delcaduto ieri inal confine e nel quale sono rimaste uccise due persone,ndo che si sia trattato di “un attacco deliberato” da parte russa. «Molto– ha detto – si è trattato di un razzo S-300 di fabbricazione russa. Al momento non abbiamo prove che si trattasse di unlanciato dalla parte russa. Ci sono molte indicazioni che si sia trattato di undi difesa aerea, che purtroppo è caduto sul territorio polacco», ha aggiunto. «Siamo in contatto diretto con i nostri alleati della Nato», ha precisato ribadendo che «non abbiamo prove circostanziali che ci permettano di concludere che si sia trattato di un ...

Ilcaduto inproveniva dall'Ucraina , secondo la Nato. La- a quanto si apprende - non ha per ora invocato l'articolo 4 della Nato. L'articolo 4 del trattato di Washington ...Ilcaduto inproveniva dall'Ucraina , secondo la Nato.La Nato frena la possibile e temuta escalation della guerra dopo la vicenda dei missili caduti sulla Polonia. "È in corso ...«Il missile caduto è stato probabilmente un incidente sfortunato». A meno di 24 ore dalla caduta del razzo su un'azienda agricola a Przewodow, villaggio in Polonia a 5 km dal confine con l'Ucraina, e ...