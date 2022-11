leggo.it

Carriera nel fango e minacce di morte . La vita della rock starsta vivendo il suo momento più dark. Il cantante, vincitore di 5 Grammy , dopo essere stato accusato di abusi sessuali da 15 donne, compresa l'attrice e sua ex compagna Evan Rachel Wood ...Ha seguito qualche modello 'Estetico, anzitutto: Justin Bieber, Tokyo Hotel e'. E musicale 'Ad esempio i My Chemical Romance da cui ho preso il nome (Rosa è il nome della madre, ndr). Marilyn Manson depresso dopo le accuse di abusi sessuali: «Non posso andare in tour, Hollywood non mi vuole» Carriera nel fango e minacce di morte. La vita della rock star Marilyn Manson sta vivendo il suo momento più dark. Il cantante, vincitore di 5 Grammy, dopo essere stato accusato di ...C'è chi lo porta solo su un dito, chi solo su una mano, c'è chi cambia look ma non manicure: lo smalto nero è una questione rock molto, ma molto seria ...