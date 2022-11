OA Sport

OA Sport vi offre la DIRETTAdella terza giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara (Messico) , dove la nostra Sarah Al Halwani proverà a far saltare il banco nei - 49kg femminili. ...Grazie alla nostra Direttatestuale potrete seguire tutta la seconda giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara, dove saranno di scena Roberto Botta ( - 87 kg) e Cristina Gaspa ( - 62 kg), grazie ad ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Al Halwani ora sul tatami per un posto in ottavi! GMAC Martial Arts picked up medals at the World Cup event in Slovenia and the Irish National Championships in Limerick ...Great Britain's Aaliyah Powell takes bronze in the -62kg category at the World Taekwondo Championships in Guadalajara.