LIVE – Sorteggi gironi Europei 2023 volley maschile e femminile in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Latestualedeideideglifemminili e maschili di. Le 24 squadre in gara per genere attendono di scoprire le avversarie della prossima rassegna continentale. L’Italia, reduce dalla la storica doppietta di titolidel 2021, sarà presente come Paese ospitante sia tra le donne che tra gli uomini. L’Europeosi disputerà in buona parte in Italia (Roma, Perugia, Ancona, Bari e Bologna, che ospiterà le finali), oltre che Bulgaria (Varna), Macedonia del Nord (Skopje) e Israele (Tel Aviv). Le donne invece giocheranno in Italia (Monza, Firenze, Torino, Verona), Belgio (Gent e Bruxelles, dove si svolgeranno anche le finali), Germania (Dusseldorf) ed Estonia (Tallinn). L’attesa ...